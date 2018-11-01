انتهاء 99% من استعدادات عقد منتدى الشباب العالمي في شرم الشيخ.. محافظ جنوب سيناء يلتقي بالسائقين لتوعيتهم والتشديد على الظهور بالمظهر اللائق.. وسحب الترخيص لمدة شهر وغرامة 1000 جنيه لغير الملتزمين

محافظ جنوب سيناء يلتقي بالسائقين لتوعيتهم والتشديد على الظهور بالمظهر اللائق

سحب الترخيص لمدة شهر وغرامة قدرها 1000 جنيه للسائقين غير الملتزمين

محافظ جنوب سيناء: الأعمال الفنية لمنتدى فنون شباب العالم تزيّن شرم الشيخ

مطار شرم الشيخ يتزين لاستقبال الوفود المشاركة في مؤتمر الشباب





أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن ما يتم الآن من أعمال تطوير وتجميل بشرم الشيخ استعدادًا لمؤتمر الشباب العالمي المرتقب في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري، سوف يبهر العالم والحضور بجمال شرم الشيخ وطبيعتها الساحرة والذي يجعلها في نظر الآخرين لوحة فنية طبيعية.





وقال المحافظ في بيان، الخميس، إن الجميع بالمحافظة يعمل كخلية نحل كلا في قطاعة والجميع يوصل الليل بالنهار لسرعة الانتهاء من أعمال تجهيز مدينة شرم الشيخ لتصبح المدينة جاهزة لاستقبال الضيوف، حيث تتزين "شرم" بأجمل رداء ليبهر جمالها العالم، مشيرًا إلى أن أعمال الاستعداد متواصلة على مدار اليوم لكل العاملين لإنجاز أعمالهم من تشجير وزراعة ودهانات وزهور ستكون في استقبال الضيوف وقرر فودة إلغاء الإجازات والمأموريات لجميع العاملين ورفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى في جميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية.





وتشمل أعمال التجميل إنشاء ميدان الصداقه الدولية بطريق السلام بالقرب من ميدان السلام علي مساحة 40 ألف متر مربع علي أن يتم مناقشة تجميل الميدان بأعمال تجميلية من خلال الاستعانة بالفنانين التشكيليين، بالإضافة إلى أعمال الإضاءة وتخطيط الطرق وإنشاء نصب تذكاري علي أن يضم اعلام ورموز الدول المشاركة في منتدى شباب العالم ومد طرق وتوصيل الاضاءه للجبال فضلا عن أعمال التشجير والتجميل ليكون الميدان مزارًا سياحيًا مهمًا.





كما تمت إعادة تجميل منطقة السوق التجاري القديم وإعادة إنارة مسجد الصحابة الذي سيكون مزارا سياحيا للوفود المشاركة في المؤتمر كما تمت إعادة تخطيط طريق السلام والطريق الأوسط، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من إنشاء مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات الذي يتسع لأكثر من 4 آلاف شخص بالإضافة إلى 10 قاعات فرعيه ومطعم يتسع لـ1500 فرد.





كما يجري تجهيز قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ التي تستقبل فعاليات المنتدى والعمل يجرى على قدم وساق ويتم وضع جميع التفاصيل والترتيب لجلوس رؤساء الدول والأمراء وكبار الشخصيات وأماكن تواجد الشباب وإعداد مركز صحفي عالمي يستوعب مئات الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية التي وافقت على الحضور للتغطية وكذلك إعداد مركز ضخم للترجمة يقوم بالترجمة الفورية بست لغات عالمية، وهناك 10 قاعات بالمركز الدولي تسع القاعة الرئيسية لأكثر من 3500 شخص.





وقال المحافظ إنه جار تجهيز مسرح الاحتفالات الذي سيكون مفاجأة للجميع خاصة أنه يتم تجهيزة وسط الجبال والطبيعة السيناوية ويتم إعداد تجهيز المكان ليسع أكبر عدد ممكن من الحاضرين، وتم الانتهاء من التجهيزات بنسبة 99%.





على الجانب الآخر قام المحافظ بالاجتماع بسائقي التاكسيات بموقف التاكسي بمطار شرم الشيخ الدولي، حيث قام بتوعيتهم بأهمية منتدى شباب العالم، والظهور بالمظهر اللائق المشرف مما يعود بالنفع على عودة السياحة لمعدلاتها، كما شدد على الالتزام بالزى الذي قامت المحافظة بتوفيره من قبل محذرا من عدم الالتزام بالتعليمات بسحب الترخيص لمدة شهر وغرامة قدرها 1000 جنيه.





كما قام المحافظ يرافقه اللواء طيار مجدي سالم، مدير مطار شرم الشيخ والدكتور أحمد شيحه، والدكتور إبراهيم غزالة، كفنانين تشكلين وذلك لتفقد استعدادات مطار شرم الشيخ لاستقبال وفود منتدى شباب العالم.





وأماكن وضع الأعمال الفنية التي قام بتنفيذها نخبة متميزة من الفنانين الأوروبيين والعرب والمصرين خلال أنجزها الفنانين التشكيليين، المشاركين في فعاليات منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ.





وأشاد المحافظ بالأعمال التي إنجزها أبرز وأمهر فنانين النحت في العالم، وقرر توزيع الأعمال الفنية في ميادين وشوارع شرم الشيخ، لتكون في استقبال الضيوف المشاركين في منتدى شباب العالم، المقرر له السبت المقبل، مؤكدًا استمرار إقامة وتنظيم منتدى فنون شباب العالم كل عام، من أجل إنجاز أعمال تشكيلية فنية رائعة لتزين مدينة شرم الشيخ، لتكون في أبهى صورها.



