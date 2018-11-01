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حوادث

ضبط 1043 مخالفة مرورية وتحصيل 68800 جنيه غرامات بطنطا والمحلة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 02:04 م
صدى البلد
أحمد على
ضبطت مباحث المرور بالغربية اليوم 1043 مخالفة مرورية وحصلت 68800 جنيه غرامات فورية بطنطا والمحلة.

تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا بنتائج الحملات الأمنية التى أسفرت فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن تحرير 31 محضر سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير وضبط 82 دراجة نارية مخالفه بدون لوحات وتراخيص و267 مخالفة على نموذج 125 و206 انتظار خاطئ و5 سيارات لتجاوز خط السير وتم الاتصال في 734 حالة مقابل تحصيل 68800 جنيه كغرامات فورية.
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