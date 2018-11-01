حبس سائقين وكهربائى سرقوا متعلقات ضابط شرطة وسلاحه الميرى

أمرت نيابة مصر القديمة بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بحبس سائقين وكهربائى 4 أيام بتهمة سرقة متعلقات ضابط شرطة وسلاحه الميرى.



وأمرت النيابة، بإرسال المضبوطات من أسلحة وذخائر إلى خبراء المعمل الجنائى بمصلحة الطب الشرعى لإعداد تقرير فنى بها، وطلبت تحريات المباحث حول النشاط الإجرامى للمتهمين.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين س. ع سائق وب. ح سائق وع. ح كهربائى كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة المواطنين حيث تمكنوا من سرقة حقيبة يد ملك المجنى عليه أحمد حشمت ضابط شرطة أثناء سيره فى المنيل بمصر القديمة.