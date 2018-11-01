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حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لمدرس هتك عرض تلميذة داخل منزله بشبرا الخيمة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 02:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إبراهيم الهوارى
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الجنايات وعضوية كل من المستشارين محمد رشوان وياسر عكاشة المتناوى وأمانة سر أشرف حسن بالسجن المشدد 10 سنوات لمدرس هتك عرض طالبة 13 عاما وتغريمه مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت بلاغا من والد المجنى عليها اتهم فيه قيام المدرس بغوايتها زاعما إعطائها أوراق دراسية مهمة وقام باصطحابها لمسكنه وأبلغت الفتاة أسرتها بما حدث فتوجهت بصحبتهم لقسم الشرطة للإبلاغ.

كما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة كما ورد على لسان المجني عليها وبعد إرسال النيابة بالأحراز ورد تقرير الطب الشرعي يفيد بوجود آثار اعتداء على المجني عليها من الخارج وأنه بإجراء تحاليل البصمة الوراثية على تلك الآثار أسفرت عن وجود بصمة دم المدرس المتهم.
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