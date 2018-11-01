جنايات دمنهور تفض أحراز قضية مقتل رئيس دير الأنبا مقار.. صور

استأنفت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشار شريف عبدالوارث فارس، والمستشار محمد المر، وسكرتارية حسني عبدالحليم، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، محاكمة المتهمين في قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون.



وشهدت هيئة المحكمة الجلسة، إجراءات فض أحراز القضية، "العصا" المستخدمة في ارتكاب الجريمة، حيث أنكر المتهم الأول "وائل تواضروس" استخدامها في ارتكاب الجريمة بالإضافة إلى فض حرز الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثاني" فلتاؤس المقاري".



وأنكر الراهب فلتاؤس المقاري، أمام هيئة المحكمة، الاتهامات الموجهة إليه بالمشاركة مع المتهم الأول الراهب المشلوح أشعياء المقاري، في قتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون، مؤكدا أنه كان يرتبط معه بعلاقة قوية، حيث كان يعتبره بمثابة الأب.



كان المستشار ناصر الدهشان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قد قرر أواخر أغسطس الماضى إحالة الراهبين "أشعياء"، و"فلتاؤوس"، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، محبوسين، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.



ووجهت النيابة للراهب المشلوح أشعياء المقارى واسمه العلمانى "وائل سعد تاوضروس" والراهب "فلتاؤس المقارى" تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لأسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون.



وكشفت تحقيقات النيابة عن ارتكاب الراهب المشلوح جريمة قتل رئيس دير الأنبا مقار، الذى عثر على جثته داخل الدير أمام القلاية الخاصة به، بمساعدة صديقه الراهب فلتاؤس المقارى، المتهم الثانى.