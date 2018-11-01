وفد من الاتحاد العربي يزور جامعة العريش.. صور

يزور شمال سيناء حاليا، وفد الجامعات العربية لتقييم كليات جامعة العريش لاعتمادها ضمن التصنيف الدولي، وتكون الوفد من الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق أمين عام الاتحاد العربي للجامعات والدكتور خالد حسن عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق والدكتور مشهور الرفاعي رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالأردن بهدف بحث ضم الجامعة للاتحاد بعد الوقوف على مدى توافر البنية التحتية والقوي البشرية بالجامعة ودور البحث العلمي.





وكان في استقبال الوفد الدكتور حبش النادي رئيس الجامعة، والذي رحب بوفد اتحاد الجامعات العربية، وقال خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس بمكتبه في الجامعة، إن هناك تعاونا مسبقا بين الجامعة واتحاد الجامعات.



