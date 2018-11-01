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تعليم

وفد من الاتحاد العربي يزور جامعة العريش.. صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:28 م
صدى البلد
احمد صالح
يزور شمال سيناء حاليا، وفد الجامعات العربية لتقييم كليات جامعة العريش لاعتمادها ضمن التصنيف الدولي، وتكون الوفد من الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق أمين عام الاتحاد العربي للجامعات والدكتور خالد حسن عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق والدكتور مشهور الرفاعي رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالأردن بهدف بحث ضم الجامعة للاتحاد بعد الوقوف على مدى توافر البنية التحتية والقوي البشرية بالجامعة ودور البحث العلمي. 

وكان في استقبال الوفد الدكتور حبش النادي رئيس الجامعة، والذي رحب بوفد اتحاد الجامعات العربية، وقال خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس بمكتبه في الجامعة، إن هناك تعاونا مسبقا بين الجامعة واتحاد الجامعات.

وقدم رئيس جامعة العريش، عرضا مرئيا لتاريخ الجامعة ومراحل تطور إنشائها في وانفصالها في عام 2016 عن جامعة قناة السويس كفرع تابع لها واعتبارها جامعة مستقلة، وكلياتها والأقسام العلمية والدرجات العلمية التي تمنح للدارسين، ومركز التطوير التكنولوجي ودوره في تقديم تطوير الكليات.
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