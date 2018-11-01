حقيقة غياب محمد صلاح عن مباراة أرسنال بسبب الإصابة

كشفت صحيفة إندبندنت الإنجليزية، عن حقيقة غياب المحترف الدولي المصري محمد صلاح عن مباراة فريقه ليفربول أمام منافسه فريق أرسنال المقبلة.



وكان محمد صلاح ظهر في تدريبات ليفربول أمس الأربعاء وهو مرتديًا واقيا حول يده اليمنى وهو ما أثار الشكوك ومخاوف الجماهير الانجليزية من غيابه عن تلك المباراة المرتقبة.



وأكدت الصحيفة الانجليزية، أن محمد صلاح سيكون جاهزا لقيادة هجوم ليفربول في تلك المباراة على الرغم من ارتدائه هذا الواقي.



ويواجه ليفربول فريق ارسنال يوم السبت المقبل في السابعة والنصف في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.