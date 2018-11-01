ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

علي جمعة يوضح منى قوله تعالى: وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:38 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
فسر الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية قول الله تعالى : { وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } ، قائلا: امتثل ﷺ، ولم يلفت عينيه إلى غير موضع تنزل الرحمات الإلهية: المؤمن، والمسكين، واليتيم، والأرملة، والمجاهد في سبيل الله، وطالب العلم، وذوي القربى...؛ لم يلتفت رسول الله ﷺ عن أولئك جميعًا، وكان مثالًا يحتذى في العطف عليهم.

وأضاف جمعة في تسجيل له عبر صفحته الرسمية ،قائلا: { وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ } عن المؤمنين المساكين، عن المؤمنين المجاهدين، عن المؤمنين الذين يطلبون العلم والحقائق لله رب العالمين، عن المؤمنين الذين لا يريدون علوًّا في الأرض ولا فسادا، عن المؤمنين الذين يسعون في الأرض إصلاحًا { وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ } فكانت عيناه الشريفتان لا تعدو عن محل ينزل فيه شيء من عند الله رحمة وبركة.

وتابع جمعة خلال تفسير الآية الكريمة: نريد أن نكون كهذا العبد الرباني، الذي تعلق قلبه بالله في سره وعلنه، نريد أن نكون هذا العبد الرباني الذي ما أرسله الله لنا عبثًا، ولا لنقدسه ونعلي شأنه ونسير نحن بخلافه، بل أرسله لنا مثالًا يحتذى، وأرسله لنا كأسوة حسنة ينبغي أن نتبعها { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا }.
loading...

ترشيحاتنا

رحل الذي عاش مرتين.. حمدي قنديل وضع المهنية أولا.. وقال لصفوت الشريف: لا أتقبل تعليمات من أحد

سائق يمزق جسد زميله للخلاف على أولوية المرور بمدينة نصر

نجاح ترسانة بورسعيد البحرية في تدشن كوبري الشط العائم.. صور

أمين الفتوى: يجوز سفر المرأة بدون محرم ولكن بشروط

مشجع الترجي ساخرا من جمهور الزمالك: ابوس ايدكم متشجعوناش.. فيديو

شركة روس آتوم للطاقة الذرية تعلن عن مفاجأة في مصر

عمرو مرعي يقترب من الانتقال للزمالك.. تعرف على التفاصيل

تعليق رئيس الاتحاد التونسى بشأن موقعة الأهلى والترجى الإفريقية غدا

اليوم.. جنايات دمنهور تستأنف محاكمة قتلة رئيس دير الأنبا مقار

أسرع رجيم لحرق دهون البطن والأرداف

يوهانسن عيد: لن يتم الاعتراف بخريجي كليات الطب غير المعتمدة بحلول 2023

كندا تعلن عن مفاجأة للراغبين في الهجرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفاضة طفل فرعوني تفوز بأفضل قطعة أثرية في استفتاء نوفمبر بمتحف النسيج.. صور

الشركة المنفذة للمحطة النووية تفتتح مقرها في القاهرة.. صور

شاهد .. نجلاء فتحي تنهار في البكاء خلال جنازة زوجها حمدي قنديل

نجاح ترسانة بورسعيد البحرية في تدشن كوبري الشط العائم.. صور

تشييع جثمان حمدي قنديل من مسجد الرحمن الرحيم .. صور

فيديو

شاهد .. لقطات من تشييع جنازة حمدى قنديل لمثواه الأخير
اقتصادي: إصلاح منظومة الضرائب ساهم في خفض عجز الموازنة.. فيديو
تنسيقية الشباب: الرئيس السيسي أكد على أهمية التنمية السياسية
محمد صبحي: الشعوب ولعوا في أوطانهم خلال ثورات الربيع العربي.. فيديو
الرئيس السيسي يتفقد مدينة شرم الشيخ بدراجة.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟