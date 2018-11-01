علي جمعة يوضح منى قوله تعالى: وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

فسر الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية قول الله تعالى : { وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } ، قائلا: امتثل ﷺ، ولم يلفت عينيه إلى غير موضع تنزل الرحمات الإلهية: المؤمن، والمسكين، واليتيم، والأرملة، والمجاهد في سبيل الله، وطالب العلم، وذوي القربى...؛ لم يلتفت رسول الله ﷺ عن أولئك جميعًا، وكان مثالًا يحتذى في العطف عليهم.



وأضاف جمعة في تسجيل له عبر صفحته الرسمية ،قائلا: { وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ } عن المؤمنين المساكين، عن المؤمنين المجاهدين، عن المؤمنين الذين يطلبون العلم والحقائق لله رب العالمين، عن المؤمنين الذين لا يريدون علوًّا في الأرض ولا فسادا، عن المؤمنين الذين يسعون في الأرض إصلاحًا { وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ } فكانت عيناه الشريفتان لا تعدو عن محل ينزل فيه شيء من عند الله رحمة وبركة.



وتابع جمعة خلال تفسير الآية الكريمة: نريد أن نكون كهذا العبد الرباني، الذي تعلق قلبه بالله في سره وعلنه، نريد أن نكون هذا العبد الرباني الذي ما أرسله الله لنا عبثًا، ولا لنقدسه ونعلي شأنه ونسير نحن بخلافه، بل أرسله لنا مثالًا يحتذى، وأرسله لنا كأسوة حسنة ينبغي أن نتبعها { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا }.