التموين تطرح 20 طن بطاطس بـ6 جنيهات للكيلو بأحياء الجيزة اليوم.. فيديو

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تدشين مبادرة جديدة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اعتبارا من اليوم؛ لتوفير الخضر والفاكهة "خضار بلدنا"، بضخ كميات كبيرة منها عبر القوافل والسيارات المتنقلة.





وعرضت فضائية "دى إم سي"، اليوم الخميس، تقريرًا حول استمرار الوزارة فى حملاتها؛ لطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة.





وقال هشام كامل وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم توزيع السلع المخفضة بكل الأحياء بناء على توجيهات كل محافظ، موضحًا أنه يتم طرح البطاطس بسعر 6 جنيهات اليوم بالمنافذ؛ وذلك لحل الأزمة.



