الرئيس السيسي يهنئ الجزائر بعيد الثورة.. وبنما بيوم الاستقلال

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقيتي تهنئة لكل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الثورة، وكذلك إلى الرئيس خوان كارلوس فاريلا، رئيس جمهورية بنما؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.



كما أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كريم الديواني، أمين رئاسة الجمهورية، إلى سفارتي الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وجمهورية بنما بالقاهرة؛ للتهنئة بهاتين المناسبتين.