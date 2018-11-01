ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الرئيس السيسي يهنئ الجزائر بعيد الثورة.. وبنما بيوم الاستقلال

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:44 م
صدى البلد
أ ش أ
أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقيتي تهنئة لكل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الثورة، وكذلك إلى الرئيس خوان كارلوس فاريلا، رئيس جمهورية بنما؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.

كما أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كريم الديواني، أمين رئاسة الجمهورية، إلى سفارتي الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وجمهورية بنما بالقاهرة؛ للتهنئة بهاتين المناسبتين.
loading...

ترشيحاتنا

أمين الفتوى: يجوز سفر المرأة بدون محرم ولكن بشروط

شاهد .. رجاء الجداوي توجه رسالة مؤثرة لزوجها على الهواء

لقاء مرتقب بين السيسي وأبو مازن على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

القلق ينتاب رئيس شركة برزنتيشن على الأهلي قبل نهائي أفريقيا غدا

يسرا وإيناس الدغيدي في جنازة حمدي قنديل

يوهانسن عيد: لن يتم الاعتراف بخريجي كليات الطب غير المعتمدة بحلول 2023

رحل الذي عاش مرتين.. حمدي قنديل وضع المهنية أولا.. وقال لصفوت الشريف: لا أتقبل تعليمات من أحد

الكاف يعلن أسماء حكام نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلى والترجى اليوم

شاهد.. لحظة العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية المنكوبة

حطب يحسم الجدل حول خلاف اللجنة الأوليمبية مع وزارة الرياضة

اليوم.. جنايات دمنهور تستأنف محاكمة قتلة رئيس دير الأنبا مقار

ننشر صور مقتل 18 تكفيريا وإحباط اختراق الحدود الغربية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفاضة طفل فرعوني تفوز بأفضل قطعة أثرية في استفتاء نوفمبر بمتحف النسيج.. صور

الشركة المنفذة للمحطة النووية تفتتح مقرها في القاهرة.. صور

شاهد .. نجلاء فتحي تنهار في البكاء خلال جنازة زوجها حمدي قنديل

نجاح ترسانة بورسعيد البحرية في تدشن كوبري الشط العائم.. صور

تشييع جثمان حمدي قنديل من مسجد الرحمن الرحيم .. صور

فيديو

شاهد .. لقطات من تشييع جنازة حمدى قنديل لمثواه الأخير
اقتصادي: إصلاح منظومة الضرائب ساهم في خفض عجز الموازنة.. فيديو
تنسيقية الشباب: الرئيس السيسي أكد على أهمية التنمية السياسية
محمد صبحي: الشعوب ولعوا في أوطانهم خلال ثورات الربيع العربي.. فيديو
الرئيس السيسي يتفقد مدينة شرم الشيخ بدراجة.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟