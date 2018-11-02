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ديني

تعرف على حكم عدم ترتيب الصلاة الفائتة لسنوات

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:59 ص
صدى البلد
القسم الديني
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة وهي عمود الدين، لذلك يجب أن يؤديها المسلم على هيئتها الصحيحة وفي وقتها حتى يحصل على الأجر والثواب .


وأضاف "الورداني" في إجابته عن سؤال مضمونه "هل يجوز عدم الترتيب في قضاء الصلاة الفائتة لسنوات ؟ " أن حكم الترتيب في قضاء الصلاة الفائتة، أمر اختلفت عليه المذاهب والعلماء، مشيرا إلى أن الشافعية ترى أن الترتيب مستحب، ورأي آخر يرى أنه أّذا مر ست سنوات على الصلاة الفائتة هنا يجوز عدم الترتب .

وأكد أمين الفتوى على أن الله تعالى يتقبل كل العبادات من العبد المؤمن وكثرة الحسنات تذهب السيئات.
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