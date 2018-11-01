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أخبار العالم

4 محادثات ليست كافية.. ترامب يرفض إعفاء اليابان من عقوبات إيران

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:44 م
ترامب وآبي
ترامب وآبي
رويترز
قال يوشيهيدي سوجا كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، إن اليابان لم تحصل بعد على إعفاء من خطط واشنطن لفرض عقوبات تهدف إلى إخراج إيران من الأسواق العالمية حتى بعد أن أجرت عدة جولات من المحادثات مع مسئولين أمريكيين.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها تدرس منح إعفاءات من العقوبات للدول التي تخفض وارداتها من النفط الإيراني وستدرس كل حالة على حدة. ومن المقرر أن يبدأ سريان العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران يوم الخامس من نوفمبر الحالي.

وأشار سوجا في مؤتمر صحفي: "المحادثات اليابانية الأمريكية أجريت أربع مرات حتى الآن بشأن العقوبات الأمريكية على إيران".

وأضاف "الجانب الياباني قال إنه طلب ألا تؤثر تداعياتها على الشركات اليابانية. لا أريد الخوض في المزيد من تفاصيل المحادثات".

وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي أمس الأربعاء إن إدارة ترامب تريد أن تشكل العقوبات على صادرات النفط الخام الإيراني ضغوطا على طهران لكنها لا تريدها أن تضر الدول التي تعتمد على هذا النفط.

وقال مسئولون من الهند الشهر الماضي إن بلادهم تأمل كذلك في الحصول على إعفاء بعد أن خفضت بدرجة كبيرة وارداتها من النفط الإيراني قبل الموعد النهائي.

وقال محلل ياباني لأسواق النفط طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة إن فرص حصول اليابان على الإعفاء ستزيد في حال حصول الهند عليه.

وأضاف أن الحكومة اليابانية ومسئولين من قطاع النفط يأملون في الحصول على الإعفاء.

ورفض مسئول بوزارة التجارة اليابانية اليوم تقديم مزيد من التفاصيل.

وانضمت اليابان إلى كوريا الجنوبية في وقف مؤقت لتحميل شحنات النفط الإيراني لكن مصادر مطلعة قالت إن ثلاثة من أكبر خمسة عملاء لإيران وهم الهند والصين وتركيا يقاومون الدعوة لإنهاء المشتريات تماما.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن اليابان استوردت نحو 172 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني العام الماضي بانخفاض بنسبة 24،2 %عام 2016.

وخفضت اليابان صادراتها من الخام الإيراني بشدة من 315 ألف برميل يوميا في 2011.
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