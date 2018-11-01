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بين الناس

مواطن يشكو من بلطجة وتعدي أصحاب المقاهي بالعبور .. صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:09 م
صدى البلد
مريم صليب - كريم ناصر
اشتكى المواطن محمد صلاح القاطن بمدينة العبور المجاورة السادسة عبر خدمة الشكاوي لموقع صدى البلد الإخباري ، من كثرة أعداد المقاهي في المنطقة وتزايد التعديات التي يقوم بها أصحاب تلك المقاهي.

قال صلاح : نعانى بشكل كبير من كثرة أعداد المقاهي في المنطقة" ، مشيرا إلى أنه محاط بثلاث مقاهي حول منزله اثنتين تحت العمارة وواحدة أمام بيته و يشكو من أن المقاهي تعتبر كاشفة لشقته لأنه يسكن بالدور الثاني مؤكدا أنها مشكلة عامة لسكان العقار بأكمله .

وأضاف أن أصحاب المقاهي قاموا بتركيب كشافات بحجة إنارة الشارع و زيادة الإضاءة أمام المقهى، و لكن تلك الإضاءة تكشف شرفات الشقق ليلا فلا يستطيع السكان ممارسة حريتهم الشخصية في منازلهم بسبب الضوء الكاشف لهم .

وأكد أن السكان قاموا بتقديم الشكاوي للجهاز والمحاضر للقسم التابع للمنطقة و لكن لا يوجد استجابة ، بل تصلهم تهديدات عن طريق مكالمات الهاتف والواتس آب بالطرد والسجن والقتل .

وناشد "صلاح" رئيس الوزراء وزير الإسكان بسرعة حل المشكلة ، ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
مواطن يشكو من بلطجة وتعدي أصحاب المقاهي بالعبور .. صور
مواطن يشكو من بلطجة وتعدي أصحاب المقاهي بالعبور .. صور
مواطن يشكو من بلطجة وتعدي أصحاب المقاهي بالعبور .. صور
مواطن يشكو من بلطجة وتعدي أصحاب المقاهي بالعبور .. صور
مواطن يشكو من بلطجة وتعدي أصحاب المقاهي بالعبور .. صور
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