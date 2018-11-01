مواطن يشكو من بلطجة وتعدي أصحاب المقاهي بالعبور .. صور

اشتكى المواطن محمد صلاح القاطن بمدينة العبور المجاورة السادسة عبر خدمة الشكاوي لموقع صدى البلد الإخباري ، من كثرة أعداد المقاهي في المنطقة وتزايد التعديات التي يقوم بها أصحاب تلك المقاهي.



قال صلاح : نعانى بشكل كبير من كثرة أعداد المقاهي في المنطقة" ، مشيرا إلى أنه محاط بثلاث مقاهي حول منزله اثنتين تحت العمارة وواحدة أمام بيته و يشكو من أن المقاهي تعتبر كاشفة لشقته لأنه يسكن بالدور الثاني مؤكدا أنها مشكلة عامة لسكان العقار بأكمله .



وأضاف أن أصحاب المقاهي قاموا بتركيب كشافات بحجة إنارة الشارع و زيادة الإضاءة أمام المقهى، و لكن تلك الإضاءة تكشف شرفات الشقق ليلا فلا يستطيع السكان ممارسة حريتهم الشخصية في منازلهم بسبب الضوء الكاشف لهم .



وأكد أن السكان قاموا بتقديم الشكاوي للجهاز والمحاضر للقسم التابع للمنطقة و لكن لا يوجد استجابة ، بل تصلهم تهديدات عن طريق مكالمات الهاتف والواتس آب بالطرد والسجن والقتل .



وناشد "صلاح" رئيس الوزراء وزير الإسكان بسرعة حل المشكلة ، ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.