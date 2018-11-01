دمياط تشارك في مسابقة مفتاح مشروعك

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بدمياط عن انطلاق مسابقة "مفتاح مشروعك" وهي مسابقة أطلقها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لدعم رواد الأعمال لإقامة المشروعات (في أي مجال صناعي، خدمي، تجاري، إنتاجي.) من خلال توفير التدريب اللازم وتقديم المشورة واستشارات الأعمال مشاركة الجهاز بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه مصري كحد اقصى في أفضل 81 مشروعا على مستوى جمهورية مصر العربية وتوفير الوزارة لأماكن إقامة هذه المشروعات داخل مراكز الشباب الخاصة بها.



ومن جانبه أكد علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، أن المرحلة الأولى للمسابقة تبدأ من اليوم الأول من نوفمبر وخاصة بتقديم الأوراق للاشتراك بالمسابقة والفرز المبدئي للطلبات ومطابقة الشروط الواجب توافرها في المشروعات والمتقدمين للمسابقة وهي ألا يقل سن المتسابق/ة عن 21 ســنة ولا يزيد عن 40 ســـنة عند التقدم للمسابقة وأن يحمل المتسابق/ة مؤهل متوسط على الأقل وألا تتعارض الفكرة المقدمة للمسابقة مع أنشطة وبرامج ومنشآت مراكز الشباب وألا تتعارض الفكرة المقدمة للمسابقة مع البيئة أو الصحة العامة.



وأشار إلى من المقرر أن المسابقة تضم 50 مشتركا من كل محافظة وهناك معسكر تدريبي على كيفية إعداد خطة العمل وتقديم المشورة واستشارات الأعمال.