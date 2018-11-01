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تعليم

رئيس جامعة أسوان يتفقد إجراءات بدء الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب.. صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:19 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تفقد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، سير إجراءات بدء الترشح لإنتخابات إتحاد الطلاب فى كليات الجامعة والتى إنطلقت اليوم وسط إقبال ملحوظ من الطلاب.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته أعضاء اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات برئاسة الدكتورة حنان عبد المنعم عوض نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور أحمد غلاب، أن التقدم للإنتخابات يجرى فى سهولة ويسر حيث تم فتح باب التقديم فى التاسعة صباحًا ويستمر حتى الخامسة مساءًا، وحث رئيس الجامعة الطلاب على ضرورة المشاركة بفاعلية فى هذه الإنتخابات لإختيار أفضل من يمثلونهم فى إتحادات الطلاب، موضحًا بأن هذه الإنتخابات تجرى وفقًا لجدول محدد خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر الحالى طبقًا لجدول محدد.
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