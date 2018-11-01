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شاهد .. لقطات من تشييع جنازة حمدى قنديل لمثواه الأخير

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:54 م
صدى البلد
آيات أحمد
عرضت فضائية "صدى البلد" لقطات حية لصلاة الجنازة على الإعلامى الكبير حمدى قنديل من داخل مسجد الرحمن الرحيم بمشاركة عدد من زملائه الإعلاميين والصحفيين وتلامذته.

وتوفى أمس الإعلامي حمدى قنديل بعد صراع طويل من المرض، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد مسيرة كبيرة من العطاء.

وأعلن عاصم قنديل المحامي، وفاة شقيقه الإعلامي الكبير حمدي قنديل داخل شقته بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن يتم أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد الرحمن الرحيم، بطريق صلاح سالم عقب أداء صلاة الظهر اليوم الخميس.
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