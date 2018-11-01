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فن

فنانون عرب وأجانب ينتهون من تسجيل أوبريت منتدى شباب العالم

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:21 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
أحمد إبراهيم
يشارك عدد من المطربين العرب والأجانب في أوبريت غنائي يقدم في حفل افتتاح منتدى شباب العالم والذي من المقرر أن يقام في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الحالى.

وانتهت كارمن سليمان والإماراتي عادل عبد الرحمن والمغربي أمين التموي بالإضافة لعدد من المطربين الشباب الأجانب من إيطاليا وإسبانيا، من تسجيل الأوبريت ويتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة لعرضه على القنوات الفضائية.

الأوبريت من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى ويعد هذا التقليد هو المتبع في المنتدى منذ إقامته وحتى الآن.
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