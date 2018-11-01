ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إحباط الاستيلاء على 2 طن أسمدة زراعية مدعمة بالفيوم

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:22 م
المتهم
المتهم
مصطفى الرماح
نجحت مباحث التموين بالفيوم، فى ضبط قضيتى إستيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت 2 طن أسمدة زراعية مدعمة و230 بطاقة تموينية.

كما تمكنت مباحث التموين من ضبط 230 بطاقة تموينية ذكية و2 ماكينة صرف خبز بحوزة وكيل مخبز بلدى وعامل بالمخبز يستخدمونها للاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين.

كما أمكن ضبط كمية قدرها 2 طن أسمدة زراعية مدعمة مخصصة لبنك التنمية والائتمان الزراعى ويحظر تداولها خارج الجمعيات الزراعية بحوزة سائق السيارة رقم 32880 نقل بنى سويف بقصد بيعها بالسوق السوداء.
loading...

ترشيحاتنا

بدك عروسة صغيرة طلبك عنا.. قصة أغرب مبادرة نسائية في لبنان

وليد أزارو.. سلاح الأهلى الفتاك أمام الترجي بنهائى إفريقيا غدا

الرئيس السيسي يتفقد مدينة شرم الشيخ بدراجة.. فيديو وصور

ناجي جدو يسخر من محمد صلاح .. تعرف على السبب

أول صور للمهندس المصري المتوفي بالكويت في انفجار محول كهرباء

نجم الأهلى يغيب عن مواجهة الترجي

شاهد .. محمد صلاح يسخر من نفسه قبل الاحتراف

شاهد.. محمد صلاح يواصل السخرية من صوره الشخصية

أشرف عبد الباقى: لا أقبل التشبيه بالفنان عادل إمام .. فيديو

فيديوجراف.. السمكة التي التهمت الديناصورات

وصفة سريعة لعلاج قمل الرأس

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار الغردقة يستقبل أول رحلة سياحية من ميونخ.. صور

حيلة الآثار لإحباط بيع التابوت البطلمي أخفاه المتهمون بحظيرة مواشي.. صور

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة الهالوين.. صور

نبات العاقول الشيطانى يهدد التاريخ الحضارى لمعبد دندرة.. 70 محاولة فاشلة في القضاء عليه منذ عام 2002 .. صور

حفاضة طفل فرعوني تفوز بأفضل قطعة أثرية في استفتاء نوفمبر بمتحف النسيج.. صور

فيديو

فيديوجراف.. السمكة التي التهمت الديناصورات
عادل العمدة: محاولات لاستقطاب عناصر إرهابية جديدة بسيناء.. فيديو
سمير فرج: قطر أصبحت حريصة على تمويل الإرهابيين في سيناء .. فيديو
برلمانية: زيارة الرئيس السيسي لألمانيا تكللت بالنجاح .. فيديو
المشروعات المتوسطة والصغيرة: لدينا 33 فرعا لخدمة المواطنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟