إحباط الاستيلاء على 2 طن أسمدة زراعية مدعمة بالفيوم

نجحت مباحث التموين بالفيوم، فى ضبط قضيتى إستيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت 2 طن أسمدة زراعية مدعمة و230 بطاقة تموينية.



كما تمكنت مباحث التموين من ضبط 230 بطاقة تموينية ذكية و2 ماكينة صرف خبز بحوزة وكيل مخبز بلدى وعامل بالمخبز يستخدمونها للاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين.



كما أمكن ضبط كمية قدرها 2 طن أسمدة زراعية مدعمة مخصصة لبنك التنمية والائتمان الزراعى ويحظر تداولها خارج الجمعيات الزراعية بحوزة سائق السيارة رقم 32880 نقل بنى سويف بقصد بيعها بالسوق السوداء.