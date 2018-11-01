الصافي يؤكد جاهزية لاعبات طائرة الأهلي لمواجهة الطيران

أكد حمدي الصافي المدير الفني لطائرة سيدات النادي الأهلي، علي جاهزية اللاعبات لمباراة الطيران غدا في الدوري الممتاز.



وقال الصافي: «نتطلع لانطلاقة قوية في الدوري الممتاز هذا الموسم استمرارا لما قدمه الفريق في الموسم الماضي».



وأضاف الصافي أن صعوبة مواجهات الدوري تكمن في أن الفريق يخوض مواجهة وحيدة كل أسبوع في الدوري عكس الموسم الماضي.



وأوضح أنه يتغلب على هذا الأمر بخوض ودية كل أسبوع؛ من أجل الحفاظ على اللياقة الفنية للفريق.