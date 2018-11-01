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أخبار البلد

مبادرة أولادنا في عنينا توقع الكشف على 952 تلميذا في الفيوم

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:30 م
صدى البلد
أماني نوار
واصلت مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن أمراض العيون والأنيميا والسكري لأطفال المدارس، عملها بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بالتعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية والمصرف المتحد، وبرعاية وزارة التربية والتعليم.

وقال هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، إنه تم الكشف على 952 تلميذا بمدرسة مطول الإبتدائية بقرية مطول مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وعن أمراض العيون تم صرف ٣٣٥ عبوة أدوية، وتحويل 3 حالات يحتاجون تدخلات جراحية بالعيون، و93 تلميذا تم عمل قياس نظارة طبية لهم خلال القافلة، وعن تحاليل السكر والأنيميا سجلت القافلة ارتفاع في مستوي السكر ل 5 حالات، و١١٣ حالة أنيميا تم صرف علاج لهم يكفي لمدة شهر.

وأضاف عبد الفتاح أن "أولادنا في عنينا" تنطلق بمدارس الفيوم بدعم ورعاية من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يحرص الوزير على متابعة كافة أعمال المبادرة ونتائجها، وتوفير كافة سبل الدعم للمبادرة والقائمين عليها لمواصلة عملها في الكشف عن أمراض الأنيميا والسكري والعيون للحفاظ على صحة تلاميذ مدارس مصر.

وأوضح "عبد الفتاح" أن المبادرة كشفت على 67 من العمال والمدرسين، إيمانا بأهمية خلق بيئة تعليمية صحية خالية من الأمراض التي قد تكون سبب من أسباب التسرب من التعليم، مشيرا إلى أن المبادرة تتكفل بالكشف وتوزيع القطرات العلاجية لأمراض العيون وكذلك أدوية علاج الأنيميا والنظارات الطبية والعمليات الجراحية بالمجان تمامًا، وتحت إشراف مجموعة من كبار أطباء العيون وأخصائي الأطفال بمستشفى أبو الريش الجامعي.
مبادرة أولادنا في عنينا توقع الكشف على 952 تلميذا في الفيوم
مبادرة أولادنا في عنينا توقع الكشف على 952 تلميذا في الفيوم
مبادرة أولادنا في عنينا توقع الكشف على 952 تلميذا في الفيوم
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