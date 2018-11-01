نجم الشباب بنادي الزمالك يتلقى عرضين من حرس الحدود ونجوم إف سي

تلقي محمود حسن لاعب الوسط المهاجم بفريق الشباب بنادي الزمالك عرضين من حرس الحدود ونجوم أف سي ياتي هذا بعد تصعيده للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مؤخرا.



وقد نال اللاعب الصاعد إشادة الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة السويسري جروس ودفع به المدرب في بعض المباريات الودية التي خاضها الفريق.



وطلب حرس الحدود والنجوم استعارة اللاعب في يناير المقبل في ظل عدم مشاركته مع الفريق الأبيض بسبب كثرة اللاعبين في مركزه.