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تعليم

اليوم .. فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:31 م
صدى البلد
أيمن رياض
أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة، أنه تم فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا للعام الجامعي 2018/2019 وسحب وتقديم استمارات الترشح، وذلك طبقًا للجدول المعلن بمختلف الفرق الدراسية بكليات الجامعة على أن يتم إعلان الكشوف المبدئية الأحد الموافق الرابع من نوفمبر الجاري.

وأشار إلى أن فريق طلاب من أجل مصر أطلق مبادرة "انزل وشارك .. صوتك أمانة" للإعلان عن انتخابات الاتحادات الطلابية، والعمل على حث زملائهم للمشاركة في العملية الانتخابية سواء بالترشح أو الإدلاء بأصواتهم عن طريق المطبوعات التي توضح ماهية الاتحادات الطلابية وأهدافها وكيفية المشاركة بها وإعلان شروط الترشح والجدول الزمني للعملية الانتخابية بالإضافة إلى لقاءات توعوية للطلاب الجدد لحثهم على المشاركة في الانتخابات بمختلف الكليات.

ولفت إلى أن الانتخابات الطلابية تجري في إطار ديمقراطي من الحرية والشفافية، وتوفير بيئة تنافسية عادلة تمكن الطلاب من اختيار مرشحيهم وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم وطموحاتهم عن طريق القنوات الشرعية بالجامعة والكليات، لكون الاتحادات الطلابية هي الكيان الشرعي الذي يعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم في إطار التقاليد والقيم الجامعية التي ترعى مصالحهم وتقوم على تنظيم النشاط الطلابي وكفالة ممارسته، وتمثيل الطلاب أمام الجهات المعنية.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية والإشراف عليها، لافتًا القول أنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين الأحد الموافق الرابع من نوفمبر، وبدء تلقي الطعون وفحصها خلال يومي الخامس والسادس من نفس الشهر، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من الخميس 8 نوفمبر، وانتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج الأحد الموافق الحادي عشر من نوفمبر، وتبدأ انتخابات الإعادة الاثنين الثاني عشر من نوفمبر، تليها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، ثم انتخابات رئاسة الاتحاد ونيابته على مستوى الكليات، وأخيرًا بانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك في الخامس عشر من شهر نوفمبر.
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