تعمل إيه لو حد شتمك على السوشيال ميديا؟ صدى البلد يجيب

رغم الأهمية الكبرى التى تتزايد يوما بعد الآخر للسوشيال ميديا التي باتت منصات يجد بها ملايين المواطنين ضالتهم إلا أنه مازال لها وجه آخر قد يكون مزعجًا.



فمن منا لم يتعرض يوما لسب أو انتقاد غير موضوعي لمجرد أنه كتب رأيه في شيء ما ربما لم يأت على رغبة الآخرين فبادروه بتعديات في الألفاظ أو الجمل بشكل غير محمود.



"صدى البلد" طرح هذا التساؤل على الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات ورئيس مكتب الملكية الفكرية بهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات والذى أوضح أن أي شخص واجه هذا الموقف داخل مصر فعليه أن يتوجه إلى مباحث الإنترنت ويحرر محضرا ضد من أساء إليه وسيتم الأخذ بالأدلة فى هذا الصدد.



وأشار إلى أن قانون مكافحة جرائم المعلومات والذي تم التصديق عليه شهر أغسطس الماضى وضع أطرا واضحة المعالم لما يعرف بالأدلة الرقمية وأصبح هناك إلزام لأى جهة لها علاقة بالأمر بأن تقدم ما يفيد في القضية.



وذكر أنه لو حدث هذا الأمر من خارج مصر بمعنى إن سب شخص لا يوجد على الأراضى المصرية شخصا مصريا مقيما فهناك أطر قانونية لهذا الشأن، ولكن على أرض الواقع تحتاج مثل هذه الحالات إلى إجراءات دولية قد تكون مكلفة.



من جانبه أوضح المهندس وليد حجاج خبير وباحث في أمن المعلومات والملقب على السوشيال ميديا بصائد الهاكرز، أن مثل هذه الجرائم الإلكترونية كانت بلا إطار واضح ويتم التعامل معها على أنها قضية جنائية متمثلة في سب وقذف ..حتى شهر أغسطس الماضي، حيث جرى التصديق على قانون جرائم المعلومات بمصر والذى استطاع بمواده إن يعطى لكل ذى حق حقه فى مثل هذا الصدد إذا أثبت الواقعة بشكل صحيح.



وأوضح أن القانون الجديد جرم مثل هذه الأفعال من السب عبر السوشيال ميديا ووضعها فى أطر مختلفة طبقا لكل حالة فمنها ما هو سبب وقذف ومنها ما هو انتحال شخصية ومنها ما هو إساءة للسمعة.



وأكد وليد حجاج أن قانون مكافحة جرائم المعلومات يتم تطبيقه على أى مصرى سواء مقيم فى مصر أو خارجها.