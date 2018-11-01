مدير مكتب بريد: إقبال كثيف في اليوم الثاني على كراسات شروط الإسكان.. فيديو

تواصل وزارة الإسكان طرح كراسات شروط حجز وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي لليوم التالى.



وقال وليد سعيد مدير بريد المهندسين، إن اليوم شهد إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء كراسات الإسكان الاجتماعى للإعلان العاشر، موضحًا أن أكثر الفئات إقبالًا هم الشباب.



وأشار إلى أن مواعيد العمل تبدأ من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً وبعض المكاتب تمد ساعات عملها نظرًا للإقبال المتزايد.

