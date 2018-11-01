سيدات طائرة الأهلي تختتم استعداداتها لمواجهة الطيران غدًا

يخوض فريق سيدات طائرة النادي الأهلي مرانه في الثامنة مساء اليوم على الصالة المغطاة بالنادي استعدادا لمواجهة الطيران غدا.



ويستعد الأهلي لمواجهة الطيران في السادسة مساء غد الجمعة بالصالة المغطاة في النادي، في إطار مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز.



وحقق الفريق الفوز في أولى مباريات الدوري على ٦ أكتوبر بنتيجة ٣-0.