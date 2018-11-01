القبض على صاحب مطبعة يقلد العلامات التجارية بدون تصريح في السلام

تمكنت مباحث الأموال العامة بالقاهرة من ضبط صاحب مطبعة لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة ملكه بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجاري ووزارة الصحة وذلك بالسلام.



وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على ٥ زنكات مدون عليهم ( هميرا لعلاج السمنة، علاج دوالى القدمين والساقين، إزالة آلام العظام والمفاصل والغضاريف والام العمود الفقري وآلام أسفل الظهر والقدمين) و2 زنكة مدون عليها ( اليقطين شجرة الحياة ، زيت اليقطين ) وكميات أخرى.



واعترف المتهم بتقليد العلامات والمطبوعات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.