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حوادث

الأطواق الأمنية بروض الفرج تضبط عاطلين بحوزتهما نصف كيلو حشيش

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:25 م
صدى البلد
محمد صبرى
تمكنت الأطواق الأمنية، التابعة لمباحث قسم شرطة روض الفرج، أثناء تفقدهم للحالة الأمنية بشارع عبيد من ضبط عاطلين حال استقلالهما سيارة ملاكى وبحوزتهما نصف كيلو حذيش ومبلغ مالي 5400 جنيه و٢ هاتف محمول.

واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.
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