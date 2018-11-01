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أخبار العالم

الدفاع الروسية: رصد انتهاكين لنظام وقف إطلاق النار في إدلب واللاذقية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 02:03 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد انتهاكين اثنين لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة في محفظتي إدلب واللاذقية، بينما لم يرصد الجانب التركي أية انتهاكات.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه لم يتم توزيع أية مساعدات إنسانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة في سوريا، مشيرة إلى أنه في تلك الفترة لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية وبذلك يبقى عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

وأشارت إلى أنه لم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية والتي تبلغ 234 فصيلا.
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