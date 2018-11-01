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محافظات

الانتهاء من 20 عقارا ضمن مشروع الـ 50 عمارة للشباب بالأقصر

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:26 م
محافظ الأقصر المستشار
محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم
شمس يونس
أوضح العميد محمد عياد رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، أن مشروع إسكان الشباب بالطود يشمل 50 عمارة بينها 30 عمارة لا تزال فى مرحلة الإنشاء.

وهناك 20 عمارة أخرى تم الانتهاء من تشييدها والانتهاء من محطة الصرف الصحى الخاصة بالمشروع، ولم يتبق سوى الانتهاء من تنفيذ خط الطرد.

يأتى ذلك ردًا على ما تم نشره من تساؤلات حول مشروع إسكان الشباب بمركز الطود، والمعوقات أمام تسليم المواطنين لوحداتهم السكنية.
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