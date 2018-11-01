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محافظات

شاهد.. حملة لإزالة مخلفات 4 مقالب وسيطة في العريش

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:26 م
حملة لإزالة القمامة
حملة لإزالة القمامة
احمد صالح
قال اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة العريش، إنه يجري العمل على إزالة 4 مقالب قمامة بوسط المدينة، حيث كان يتم وضع القمامة في مقالب وسيطة هلال العام الجاري للظروف الأمنية، نظرًا لعدم خروج السيارات خارج المدينة إلا أنه تم التنسيق لإزالة تلك المقالب التي تعتبر وسط المناطق المأهولة بالسكان.

وأضاف اللواء وليد المعداوي رئيس المدينة أنه جرى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الأعمال رفع المخلفات من المقلب القديم بجوار الصالة المغطاة بالعريش برئاسة سكرتير المجلس وعضوية رئيس حي أبو صقل ومسئولي الحملة بالمجلس ومديرية الطرق.

وأشار إلى أن العمل بالمنطقة يجري على قدم وساق لرفع الأطنان الموجودة بالمنطقة، حيث جرى الدفع باللوادر والقلابات وسيارات النقل الثقيل لتحويل هذه المخلفات إلى المقلب الرئيسي.
شاهد.. حملة لإزالة مخلفات 4 مقالب وسيطة في العريش
شاهد.. حملة لإزالة مخلفات 4 مقالب وسيطة في العريش
شاهد.. حملة لإزالة مخلفات 4 مقالب وسيطة في العريش
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