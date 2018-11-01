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ثقافة

مستشار وزير الثقافة ناعيا حمدى قنديل: فقدنا صاحب الآراء المحترمة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:23 م
صدى البلد
طارق موسى
نعى الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما الإعلامى الكبير حمدى قنديل، والذى توفي صباح اليوم بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وقال عبد الجليل إننا فقدنا الاعلامي الوقور صاحب الآراء المحترمة والتاريخ العريق والخلق الرفيع.

تقدم عبد الجليل بخالص العزاء لأسرة الراحل ولزوجته الفنانة القديرة نجلاء فتحي متمنيا من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يسكن الفقيد فسيح جناته.
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