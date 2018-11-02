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برنامج لتنمية مهارات معلمي الصفوف الأولى الأزهرية بالأقصر

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:41 ص
برنامج لتنمية مهارات
برنامج لتنمية مهارات معلمى الصفوف الاولى الازهرية بالاقصر
شمس يونس
نفذت منطقة الأقصر الأزهرية برنامج تنمية مهارات معلمي الصفوف الأولى 2030، وذلك لمدة ثلاثة أيام، برعاية فضيلة الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، حيث تناول برنامج التنمية الأساليب المباشرة والأساليب الوسيطة في تدريس القراءة، وكيفية تطبيقها في الفصول الدراسية، والتعرف على طبيعة الطلاب، ومبادئ التعلم، والتطبيقات التربوية التي تقتضيها، وتعريف بالمنهج الجديد وكيفية تطبيقه في المعاهد الأزهرية .

قام بشرح البرنامج كل من: دكتور عمر مصطفى محمد، و دكتور أيمن المليجي عبدالحميد، و دكتور محمود يوسف محمد.

ومن جانبه أشار حسَّان الدِّناوي، مدير إدارة التدريب بالمنطقة عن أهمية الدورة في صقل قدرات المعلمين وتمكينهم من أداء رسالتهم على أكمل وجه، وأوضح أن التدريب المستمر له أثره في رفع مستوى الطلاب، متمنيًا من جميع المتدربين أخذ المفاهيم وتحويلها إلى واقع عملي ملموس.

وفي لفتة طيبة قام المتدربون بتكريم المدربين، وأشادوا برؤيتهم المستنيرة وأسلوبهم الرائع.
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