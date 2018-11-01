زراعة المنوفية: تسجيل 261 ألفا و59 مزارعا بمنظومة كارت الفلاح

أعلن الدكتور حمدي جامع وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أن المديرية سجلت (261 ألفًا و59) مزارعًا بمنظومة كارت الفلاح بنسبة 62% حتى نهاية الأسبوع الماضي من إجمالي عدد الجائزين بزمام المحافظة.



وأكد "جامع" في بيان، اليوم الخميس، أن العمل مازال ساريًا بالمنظومة لمن يتقدم من المزارعين الذين ينطبق عليهم الشروط، وأن الهدف من مشروع كارت الفلاح السيطرة علي الحصص المدعمة وربطه بمنظومة صرف الأسمدة وتحديد المساحات المزروعة لكل محصول بالإضافة إلي توفير الخدمات الإرشادية وزيادة التنسيق بين مزارعي المحصول الواحد من خلال تقديم التوصيات الفنية اللازمة.



من جانبه أكد محافظ المنوفية أن مشروع كارت الفلاح يأتي في سياق تنفيذ توجه الدولة الاستعانة بالبيانات الرقمية وتوثيقها بمراكز المعلومات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد ولضمان حصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أي تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة في عدم التعدي على الأراضي الزراعية.

