السلوك الصحي والنظافة الشخصية.. في ندوة بالهندسة الإلكترونية

نظمت كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف ندوة توعوية بعنوان "السلوك الصحي والنظافة الشخصية وطرق انتشار العدوى وطرق الوقاية منها" في إطار الأسبوع البيئي بجامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الرحمن قرمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور عبد الناصر عبد الجواد، عميد الكلية، والدكتور أيمن عميرة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



حاضر في الندوة الدكتورة شيماء شريف ذكى من كلية الطب والدكتورة عفاف عبد الملك حسين من كلية التمريض.



وأكد الدكتور أيمن عميره على ضرورة عقد مثل هذه الندوات للفت الإنتباه إلى السلوكيات الصحية لحياة صحية خالية من الأمراض.



وأشارت "عفاف" إلى السلوكيات الصحية التي يجب أن يتبعها الإنسان للحفاظ على حياته منها اتباع نظام غذائي، التمارين الرياضية، شرب الماء، النظافة الشخصية، غسل اليدين، النوم الكافي، العطس والسعال فى المناديل.



كما أكدت الدكتورة شيماء على أن إنتشار العدوى يكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء كان عن طريق الحقن الملوثة أو إستخدام أدوات أطباء الأسنان غير المعقمة.



وأشارت إلى ضرورة استخدام الأدوات الشخصية لواحد فقط وعدم المشاركة مع أحد.