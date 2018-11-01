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فن

سارة نخلة ترفض الحديث عن طلاقها وتحذف صور أحمد عبدلله محمود من إنستجرام

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:34 م
صدى البلد
نورا نبيل
رفضت الفنانة السورية سارة نخلة الكشف عن أسباب انفصالها عن الممثل أحمد عبدلله محمود بعد زواج استمر لعدة سنوات.

وتجاهلت سارة نخلة الرد على تساؤلات متابعيها عبر إنستجرام حول أسباب الانفصال ولكنها قامت بحذف جميع الصور التي تجمعها بأحمد عبدلله محمود كما ألغت متابعتها له عبر إنستجرام.

وكانت سارة نخلة تزوجت من أحمد عبدلله محمود بعد قصة حب قوية جمعت بينهما.
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