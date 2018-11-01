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أخبار البلد

لحظة انفجار محول كهرباء ووفاة مهندس مصري بالكويت.. فيديو وصور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:38 م
صدى البلد
سعيد العربي
نشرت بعض المواقع الإلكترونية الكويتية، مقطع الفيديو الذي يرصد لحظة انفجار شديد بمحول للكهرباء في منطقة سلوى في الكويت، والذي تسبب في وفاة المهندس المصري محمد عبيد، وإصابة الفني "أحمد حسين"، قبل يومين.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتي، المهندس محمد بوشهري، أنه تم استدعاء الشركة المتعاقدة مع الوزارة، والتي كان يعمل بها المتوفى وزميله؛ للتأكد من ضمان حقوقهما، وذلك في وقت تساءلت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، عن مدى توافر معدات الأمن والسلامة في مقر العمل.

وقال المهندس محمد بوشهري، لـصحيفة «الرأي» الكويتية: «فور وقوع الحادث قبل يومين، اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة للاطمئنان على سلامة المصابين، وكلفت مدير إدارة طوارئ الشبكات الكهربائية المهندس أحمد الحمد، بالانتقال إلى الموقع؛ لمتابعة سلامة المصابين والوقوف على ملابسات ما حصل».

واستطرد بوشهري: «بناء على تعليمات وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي، تم الاتصال بوكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصاب، كما استدعت الوزارة الشركة المتعاقدة معها؛ للتأكد من ضمان حقوق المهندس الذي انتقل إلى جوار ربه، والفني الذي يخضع للعلاج في مستشفى البابطين للحروق».

وأشار إلى أن «الوزارة تحرص في المقام الأول على سلامة جميع العاملين في قطاعاتها المختلفة، وقد أمر الوزير الرشيدي بتشكيل لجنة تحقيق في الواقعة؛ للوقوف على كيفية وقوع الحادث، والأسباب التي أدت إليه والمسئول عنه، وعما إذا كانت قد اتخذت إجراءات الأمن والسلامة أثناء العمل من عدمه، وبحث الآليات والاقتراحات التي يجب اتخاذها أثناء القيام بمثل هذه الأعمال».

ولفت إلى أن «اللجنة ستبدأ اجتماعاتها، وبإمكانها وفق القرار طلب المعلومات ومخاطبة أي قطاع داخل الوزارة بشكل مباشر، حيث أوصى القرار بالتعاون العاجل مع اللجنة التي من المفترض أن ترفع تقاريرها خلال شهر من تاريخ الواقعة.

لحظة انفجار محول كهرباء ووفاة مهندس مصري بالكويت.. فيديو وصور
لحظة انفجار محول كهرباء ووفاة مهندس مصري بالكويت.. فيديو وصور
لحظة انفجار محول كهرباء ووفاة مهندس مصري بالكويت.. فيديو وصور
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