برلماني: منتدى شباب العالم يثبت أن الشباب في مصر جزء من عملية صنع القرار

قال النائب عمر الغنيمي، عضو لجنة الإسكان ونائب محافظة الإسكندرية، إن منتدى شباب العالم المقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ ويبدأ بعد غدٍ السبت، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، يثبت أن الشباب في مصر جزء من عملية صنع القرار، وجزء أساسي في تكوين مؤسسات الدولة.



وأضاف عضو مجلس النواب، في بيان، اليوم الخميس، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئاسة وكانت تجربة مؤتمرات الشباب مميزة وغير مسبوقة فلأول مرة نشاهد رئيس الجمهورية، وهو يجلس وبجانبه كبار المسئولين فى الدولة ومن حولهم شباب يتناقش بكل حرية ويعبر عن آماله وطموحاته، والرئيس يستمع ويشرح ويستقبل ملاحظات الشباب ويجيب عن كل أسئلتهم بمنتهى الشفافية والبساطة، ليؤكد أن الشباب هم الثروة الحقيقة وأمل الوطن فى مستقبل أفضل.



وأشار الغنيمى، إلى أن هذا المنتدى إنما هو مناسبة تاريخية تقدم فيها الدولة المصرية للعالم رسالة بأنها الدولة القوية القادرة على احتواء وإدارة علاقاتها مع الشباب على أساس من الشفافية الكاملة، كما أنه فرصة للبحث عن القواسم المشتركة لعدد من القضايا الشبابية، أهمها قضايا الإرهاب، واللاجئين، وكيف يمكن أن يسهم الشباب فى بناء وحفظ السلام في مناطق الصراع، وعرض عدد من التجارب الدولية فى تدريب الشباب وصناعة قادة الغد.