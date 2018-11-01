ضبط تشكيل عصابي لسرقة ماكينات ري المزارعين بكفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز دسوق بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، تخصص في ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الري من حقول المزارعين ليلًا، حيث حرر المحضر اللازم، وتولت النيابة للتحقيق تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ.



وكان اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط ع.م.ح سن 31 عاطل، م.ع.ح سن 32 عاطل ( سبق اتهامه في القضية رقم25809 / 2006 جنح مركز دسوق " خيانة أمانة"، و م.م.ع سن 39 ميكانيكي، ومقيمون قرية أبو مندور مركز دسوق، ور.ع.ا سن 50 ميكانيكي ومقيم تل فرامون مركز دسوق.



وألقى القبض عليهم تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، والعقيد أيمن بكري، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الري من الحقول ليلا ، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم تروسيكل بدون لوحات معدنيه قيادة الأول.



واعترف المتهمون أمام ضباط المباحث بارتكابهم 6 وقائع سرقات في مركز كفر الشيخ، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات ، التي تعرف عليها مالكيها، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 66 أحوال مركز دسوق.

