ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط تشكيل عصابي لسرقة ماكينات ري المزارعين بكفر الشيخ

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود زيدان
تمكنت مباحث مركز دسوق بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، تخصص في ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الري من حقول المزارعين ليلًا، حيث حرر المحضر اللازم، وتولت النيابة للتحقيق تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ.

وكان اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط ع.م.ح سن 31 عاطل، م.ع.ح سن 32 عاطل ( سبق اتهامه في القضية رقم25809 / 2006 جنح مركز دسوق " خيانة أمانة"، و م.م.ع سن 39 ميكانيكي، ومقيمون قرية أبو مندور مركز دسوق، ور.ع.ا سن 50 ميكانيكي ومقيم تل فرامون مركز دسوق.

وألقى القبض عليهم تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، والعقيد أيمن بكري، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الري من الحقول ليلا ، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم تروسيكل بدون لوحات معدنيه قيادة الأول.

واعترف المتهمون أمام ضباط المباحث بارتكابهم 6 وقائع سرقات في مركز كفر الشيخ، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات ، التي تعرف عليها مالكيها، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 66 أحوال مركز دسوق.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد .. نجلاء فتحي تنهار في البكاء خلال جنازة زوجها حمدي قنديل

وفاة طالبة تناولت الحبة السامة على سبيل الخطأ

مطار الغردقة يستقبل أول رحلة سياحية من ميونخ.. صور

ناجي جدو يسخر من محمد صلاح .. تعرف على السبب

كندا تعلن عن مفاجأة للراغبين في الهجرة

زياد الرحباني يكشف أسرار عن والدته فيروز ومعاناتها بسبب أبيه

الكاف يعلن أسماء حكام نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلى والترجى اليوم

إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر بين مصر وأذربيجان

ضعي القرفة على وجهك 30 دقيقة.. ولاحظي ماذا سيحدث

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة الهالوين.. صور

حبس الطالب المتهم بقتل زميله في المنوفية داخل المدرسة

الكاف يختبر الـ VAR قبل نهائى إفريقيا بين الأهلى والترجى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار الغردقة يستقبل أول رحلة سياحية من ميونخ.. صور

حيلة الآثار لإحباط بيع التابوت البطلمي أخفاه المتهمون بحظيرة مواشي.. صور

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة الهالوين.. صور

نبات العاقول الشيطانى يهدد التاريخ الحضارى لمعبد دندرة.. 70 محاولة فاشلة في القضاء عليه منذ عام 2002 .. صور

حفاضة طفل فرعوني تفوز بأفضل قطعة أثرية في استفتاء نوفمبر بمتحف النسيج.. صور

فيديو

القابضة للمياه يكشف تفاصيل كسر ماسورة بالبدرشين.. فيديو
فيديوجراف.. السمكة التي التهمت الديناصورات
عادل العمدة: محاولات لاستقطاب عناصر إرهابية جديدة بسيناء.. فيديو
سمير فرج: قطر أصبحت حريصة على تمويل الإرهابيين في سيناء .. فيديو
برلمانية: زيارة الرئيس السيسي لألمانيا تكللت بالنجاح .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟