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برلمان

برلمانى: مبادرة نبيلة مكرم لإحياء الجذور أصبحت حديث العالم

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:39 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
ماجدة بدوي
أكد الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، أن ما نشره البرتو كوستا عضو مجلس العموم البريطاني ورئيس جمعية الصداقة القبرصية البريطانية، عبر صفحته الشخصية على تويتر من تغريدة يدعم فيها مبادرة إحياء الجذور التي أطلقتها وزارة الهجرة المصرية، هو دليل قاطع على نجاح السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج فى إطلاق هذه المبادرة التى أصبحت حديث العالم.

ووجه حساسين فى بيان له، التحية والتقدير والاحترام للسفيرة نبيلة مكرم، مؤكدا أنها من الوزراء المخلصين والناجحين، مطالبا حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خاصة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة استغلال جهود السفيرة نبيلة مكرم فى الترويج للسياحة المصرية عالميا، خاصة أن أبناء مصر بالخارج يمكن أن يكون لهم دورهم الكبير والإيجابي في استعادة مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

تجدر الإشارة أن النسخة الثانية من مبادرة إحياء الجذور تأتي في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال فعاليات القمة الرئاسية الثلاثية السادسة التي انعقدت أوائل أكتوبر الماضى بجزيرة كريت اليونانية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني.
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