استرداد 12 شقة إيواء بدمياط وتسكين الحالات الأولى بالرعاية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط حملة موسعة برئاسة اللواء أحمد عبد المنصف رئيس مركز ومدينة دمياط لليوم الثانى على التوالى ،لإخلاء بعض الشقق المهجورة "الإيواء" من ساكنيها أو تأجيرها من الباطن وإعادة تسكينها للحالات المحتاجة.



الحملة نجحت فى إخلاء 12 وحدة سكنية و تأتى فى إطار التخفيف من قوائم الانتظار للحالات الإنسانية فى مساكن الإيواء وتم إخلاء بعض الشقق المهجورة من ساكنيها أو التى تم تأجيرها من الباطن وإعادة تسكينها للحالات المحتاجة.



وكذلك تضمنت الحملة ازالة اكشاك مخالفة ومخازن الخردة والاجهزة المستعملة بمنطقة الشهابية واخيرا زيارة لمقابر الشهداء وابو المعاطي للوقوف علي بعض شكاوي المواطنين بالاعتداء علي حق الملكية وحالة النظافة بالمقابر تمهيدا لاتخاذ اللازم.. وكانت الحملة قد عاينت صباح اليوم منزلا يمثل حالة خطورة داهمة بمنطقة الشرباصي تمهيدا لازالته.



وأوضح "عبد المنصف" أنه تم حصر شقق الإيواء وكذلك حصر بالحالات الإنسانية الأولى بالرعاية والتى تحتاج لسكن وهناك قوائم انتظار، كما تضمنت الحملة ازالة اكشاك مخالفة ومخازن الخردة والأجهزة المستعملة بمنطقة الشهابية.



وأشار"عبد المنصف" على أنه لا تراجع عن استكمال حملات إخلاء الشقق التابعة للمحافظة لفقد شروط لجنة الإسكان "تأجير من الباطن، ترك الشقة لسنوات دون اقامة فعلية.

