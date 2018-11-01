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تعليم

بدء انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة السويس

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:17 م
صدى البلد
حسن غنيمة
قال الدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، إنه تم فتح باب الترشح بلجان انتخابات الاتحادات الطلابية، في تمام التاسعة صباحًا ، على أن تنتهي أعمال السحب والتقديم في تمام 5 مساءً، موضحا أنه لم يتم حصر أعداد الطلاب المتقدمين حتى الآن.

وأشار الشرقاوي إلى أنه يتم تطبيق تعليمات ولوائح الاتحادات الطلابية كل دون تغيير مشيرة إلى أن هناك تعليمات مشددة على جميع إدارات رعاية الشباب بالكليات بتقديم التسهيلات كافة للطلاب للترشيح والتقديم.

وقال الدكتور صلاح زايد مدير رعاية الطلاب بجامعة السويس، إن المعتاد بانتخابات اتحاد طلاب الكلية أن يكون الإقبال من قبل طلاب الفرق الأعلى خاصة الفرقة الرابعة وذلك لما لهم من خبرة في الأنشطة الطلابية بالمقارنة بطلاب الفرقة الأولى مؤكدة أن طلاب الفرقة الأولى لهم حق الترشح بدون دفع المصروفات.
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