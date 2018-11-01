بدء انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة السويس

قال الدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، إنه تم فتح باب الترشح بلجان انتخابات الاتحادات الطلابية، في تمام التاسعة صباحًا ، على أن تنتهي أعمال السحب والتقديم في تمام 5 مساءً، موضحا أنه لم يتم حصر أعداد الطلاب المتقدمين حتى الآن.





وأشار الشرقاوي إلى أنه يتم تطبيق تعليمات ولوائح الاتحادات الطلابية كل دون تغيير مشيرة إلى أن هناك تعليمات مشددة على جميع إدارات رعاية الشباب بالكليات بتقديم التسهيلات كافة للطلاب للترشيح والتقديم.



