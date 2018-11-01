مطار الغردقة يستقبل أول رحلة سياحية من ميونخ.. صور

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم، الخميس، أولى رحلات الخطوط الجوية الألمانية وعلى متنها عدة مجموعات سياحية.



وصلت الطائرة اليوم على متنها 200 سائح، وتم استقبال الطائرة برش الماء عليها احتفالًا بالتشغيل، وباعتبارها أولى الرحلات وصولًا إلى المطار كما هو متعارف عليه في قطاع الطيران.



كما حرص عدد من قيادات المطار على استقبال المسافرين بالورورد، حيث كان في استقبال الوفود السياحية أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر وخالد علي مدير محطات الخطوط الألمانية بمصر.



ومن المقرر أن تنظم الخطوط الألمانية رحلة أسبوعية من ميونخ إلى الغردقة، وذلك لتنشيط الحركة السياحية القادمة من ألمانيا، كما يستقبل مطار مرسى علم غدا أول رحلة طيران للخطوط الألمانية وعلى متنها مجموعات سياحية.

