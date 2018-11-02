مرة أسبوعيًا .. ماسك بمكونات طبيعية لتغذية شعر طفلك

يتأثر نمو شعر طفلك بعدة عوامل، بما في ذلك التغذية والحالة الصحية، ولتحفيز نمو الشعر، يتوجب اتباع الماسكات الطبيعية للطفل، لذلك قدمت خبيرة التجميل و الصحة، رشا شلباية ، ماسك بمواد طبيعية لطفلك يمكنك استخدامه مرة في الاسبوع وستلاحظين النتيجة.
مكونات ماسك لتغذية شعرطفلك:
-زيت الجرير
-زيت ثوم
-فيتامين ه كبسولات
-كبسولات فيتامين اوميجا بلس 3
طريقة الاستعمال:
يوضع علي الشعر غير مغسول و يدلك جيدا و نضع بونية بلاستيك و يترك ساعة علي الشعر و يغسل بالشاميو وحمام الكريم بالطريقة المعتادة مرة كل اسبوع.
مكونات ماسك لتغذية شعرطفلك:
-زيت الجرير
-زيت ثوم
-فيتامين ه كبسولات
-كبسولات فيتامين اوميجا بلس 3
طريقة الاستعمال:
يوضع علي الشعر غير مغسول و يدلك جيدا و نضع بونية بلاستيك و يترك ساعة علي الشعر و يغسل بالشاميو وحمام الكريم بالطريقة المعتادة مرة كل اسبوع.