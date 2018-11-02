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مرأة

مرة أسبوعيًا .. ماسك بمكونات طبيعية لتغذية شعر طفلك

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:42 ص
صدى البلد
رنا عصمت
يتأثر نمو شعر طفلك بعدة عوامل، بما في ذلك التغذية والحالة الصحية، ولتحفيز نمو الشعر، يتوجب اتباع الماسكات الطبيعية للطفل، لذلك قدمت خبيرة التجميل و الصحة، رشا شلباية ، ماسك بمواد طبيعية لطفلك يمكنك استخدامه مرة في الاسبوع وستلاحظين النتيجة.

مكونات ماسك لتغذية شعرطفلك:
-زيت الجرير
-زيت ثوم
-فيتامين ه كبسولات
-كبسولات فيتامين اوميجا بلس 3

طريقة الاستعمال:
يوضع علي الشعر غير مغسول و يدلك جيدا و نضع بونية بلاستيك و يترك ساعة علي الشعر و يغسل بالشاميو وحمام الكريم بالطريقة المعتادة مرة كل اسبوع.
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