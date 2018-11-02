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ديني

البحوث الإسلامية يوضح حكم حرمان المرأة من الميراث كشرط لإتمام الزواج

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال من شخص يقول فيه: "أبى سيتزوج بعد وفاة أمي وشرط على الزوجة الجديدة قبل الزواج أن لها الأخذ من المعاش فقط بعد وفاته ولا تطالب بالميراث فهل هذا يجوز؟

ردت اللجنة قائلة: من حق أبيك أن يتزوج وليس لأحد منعه من حقه . والزوجية سبب للميراث ، فإذا مات أحد الزوجين ورثه الباقي منهما ، وليس لأحد أن يمنع صاحب الحق من استيفاء حقه.

واشتراط والدك علي زوجته أن لا تستوفي بعض حقها من الميراث شرط فاسد ينافي مقتضي عقد الزواج قال الله تعالي " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ" وقال عز وجل في نهاية آية المواريث " تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ " ، وقال صلي الله عليه وسلم " المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا ".

وتابعت اللجنة الخلاصة أن زواج والدك مع اشتراط ما ذكرت زواج صحيح والشرط باطل ، فمن مات من الزوجين أولًا ورثه الباقي منهما بحكم الشرع ، ولا عبرة بالشرط الفاسد .
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