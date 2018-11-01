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أخبار البلد

المراغي: يجب تدعيم المصالح المشتركة بين الدول الأفريقية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:21 م
صدى البلد
محمد غالي
قال جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة، أن المؤتمر العمالي الدولي الذي تتشرف مصر باستضافته يجسد الاعتزاز بروابط الأخوة الافريقية والسعي لتدعيم المصالح المشتركة بين الدول الأفريقية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والنقابية.

وأكد "المراغي" على أهمية التطلع لإبرام اتفاقيات ثنائية بين اتحاد عمال ونقاباته العامة ومنظمة الوحدة النقابية الافريقية واتحاداتها العمالية.

جاء ذلك خلال مؤتمر "التحديات التي تواجه أفريقيا" الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتعاون مع الاتحاد العالمي للنقابات، بحضور 30 دولة.

وأوضح "المراغى"، أن مصر حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع القارة الإفريقية في شتى المجالات الصناعية والبحثية خاصة في علوم تكنولوجيا الفضاء وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بهذا المجال ودراسة إنشاء وكالة فضاء مصرية.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن الاتحاد على استعداد لاستقبال القيادات النقابية العمالية الافريقية في المؤسسة الثقافية العمالية التابعة لاتحاد عمال مصر لعقد المزيد من الدورات التثقيفية والحلقات النقاشية التي تدعم التعاون الثقافي بين دول النيل.
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