الحكومة توافق على إنشاء صالتي ألعاب مغطاة ببرج العرب و6 أكتوبر

وافق مجلس الوزراء، على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/10/2018.



كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء صالتي ألعاب مغطاة الأولى داخل استاد الجيش المصري ببرج العرب والثانية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال عام 2021 بما يساهم في تدبير البنية التحتية اللازمة لإنجاح هذا الحدث الدولي المهم.