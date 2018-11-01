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أخبار البلد

إنشاء محطة توليد كهرباء بالأقصر بطاقة 2250 ميجاوات بشراكة سعودية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:17 م
صدى البلد
محمود مطاوع
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن المحطة التي تم توقيعها اليوم ستعمل بطاقة ٢٢٥٠ ميجاوات، لافتا الى أنه لا توجد محطات توليد للكهرباء من أسيوط لأسوان، كما نعمل على رفع كفاءة الشبكات الحالية.

وقال شاكر خلال مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء عقب توقيع الاتفاقية إن أول إنتاج لهذه المحطة والتي ستكون بمحافظة الأقصر عام ٢٠٢٢ الى ٢٠٢٣، وستعمل المحطة بنظام po وهذا يعكس إستراتيجة الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء.

وقال مسئوال شركة اكوباور العالمية إننا نرحب بتوقيع هذه الاتفاقية بمصر، نظرا لما نجده من شفافية ومعايير جدية فى التعاملات، مشيرا الى أن الشركات العالمية اليوم تتسابق في المشاركة في للتنمية في مصر وتبحث عن آليات ضخ الاستثمارات بها، نظرا لنجاح البرنامج الحكومي، ونحن نطمئن على استثماراتنا بمصر وهذه ترجمة للعلاقة الاخوية بين مصر والسعودية.
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