ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

رشا شربتجي مخرجة لمسلسل رامي عياش الجديد

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:23 م
صدى البلد
سعيد فراج
تعاقد الفنان اللبناني رامي عياش، مع المنتج صادق الصباح ليلعب بطولة عمل درامي جديد ينتظر عرضه خلال 2019، ووقع عياش على عقود بطولة المسلسل الذي تتولى إخراجه المخرجة رشا شربتجي.

ولم تكشف شركة الصباح للإنتاج الفني عن باقي فريق عمل المسلسل أو اسمه النهائي، ولكن كشفت بعض التقارير الإعلامية اللبنانية أن اللبنانية ستيفاني صليبا تم ترشيحها للمشاركة في البطولة بجوار رامي عياش.

يذكر أن رامى عياش يحضر إلى حفله المقبل فى مهرجان الموسيقى العربية وذلك يوم 4 نوفمبر المقبل.
loading...

ترشيحاتنا

لأسباب مجهولة .. أم تعذب طفلها حتى الموت

هددها والدها بسلاح لسوء سلوكها فقفزت من الطابق الثالث بأكتوبر

أمين الفتوى: يجوز سفر المرأة بدون محرم ولكن بشروط

شاهد.. اللقطات الأولى لتفجير مبنى الاستخبارات الروسية

حطب يحسم الجدل حول خلاف اللجنة الأوليمبية مع وزارة الرياضة

عمرو مرعي يقترب من الانتقال للزمالك.. تعرف على التفاصيل

الكاف يختبر الـ VAR قبل نهائى إفريقيا بين الأهلى والترجى

مشجع الترجي ساخرا من جمهور الزمالك: ابوس ايدكم متشجعوناش.. فيديو

قصة طلب نجلاء فتحي الزواج من الراحل حمدى قنديل

رساله دعم من الكاف لـ الاهلي قبل موقعة الترجي في نهائي ابطال افريقيا غدا

شاهد .. المتهم بقتل رئيس الدير يصل محكمة دمنهور محمولا على نقالة

دينا عبد المقصود طالبة الهندسة أول مصرية تحترف كمال الأجسام.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار الغردقة يستقبل أول رحلة سياحية من ميونخ.. صور

حيلة الآثار لإحباط بيع التابوت البطلمي أخفاه المتهمون بحظيرة مواشي.. صور

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة الهالوين.. صور

نبات العاقول الشيطانى يهدد التاريخ الحضارى لمعبد دندرة.. 70 محاولة فاشلة في القضاء عليه منذ عام 2002 .. صور

حفاضة طفل فرعوني تفوز بأفضل قطعة أثرية في استفتاء نوفمبر بمتحف النسيج.. صور

فيديو

فيديوجراف.. السمكة التي التهمت الديناصورات
عادل العمدة: محاولات لاستقطاب عناصر إرهابية جديدة بسيناء.. فيديو
سمير فرج: قطر أصبحت حريصة على تمويل الإرهابيين في سيناء .. فيديو
برلمانية: زيارة الرئيس السيسي لألمانيا تكللت بالنجاح .. فيديو
المشروعات المتوسطة والصغيرة: لدينا 33 فرعا لخدمة المواطنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟