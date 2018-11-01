رشا شربتجي مخرجة لمسلسل رامي عياش الجديد

تعاقد الفنان اللبناني رامي عياش، مع المنتج صادق الصباح ليلعب بطولة عمل درامي جديد ينتظر عرضه خلال 2019، ووقع عياش على عقود بطولة المسلسل الذي تتولى إخراجه المخرجة رشا شربتجي.



ولم تكشف شركة الصباح للإنتاج الفني عن باقي فريق عمل المسلسل أو اسمه النهائي، ولكن كشفت بعض التقارير الإعلامية اللبنانية أن اللبنانية ستيفاني صليبا تم ترشيحها للمشاركة في البطولة بجوار رامي عياش.



يذكر أن رامى عياش يحضر إلى حفله المقبل فى مهرجان الموسيقى العربية وذلك يوم 4 نوفمبر المقبل.