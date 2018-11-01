ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

أهالى منطقة الفلاحة بالمرج يشتكون من تراكم القمامة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:08 م
صدى البلد
كريم ناصر
أرسل أهالى منطقة الفلاحة تحديدا شارع شهرزاد التابع لحي المرج بمحافظة القاهرة، شكوى لـ موقع صدى البلد، من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة الناتجة عن تراكم أكوام القمامة بالمكان.

وقال حمدى محمد أحد قراء صدى البلد الإخبارى، عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، إن المنطقة تعانى من تراكم أكوام القمامة، الناتج عن عدم وجود صناديق للقمامة، كما تعاني المنطقة أيضا من تكيسر بالطرق ما يعرقل حركة السير.

وأشار على محسن أحد السكان إلى أن المنطقة تعانى من انتشار الكلاب الضالة و الروئح الكريهة الناتجة عن تراكم القمامة بالمنطقة منذ اسابيع ، مطالبا المسؤولين والحي بسرعة التعامل مع الموقف والسيطرة على أكوام القمامة ووضع صناديق ورصف الطرق.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
loading...

ترشيحاتنا

إغلاق طريق مرسى علم - برنيس لوجود نحر به من الأمطار

الكاف يعلن موعد قرعة دورى الأبطال والكونفيدرالية الإفريقية للنسخة الجديدة

سلطنة عمان تقترح استضافة لقاء بين نتنياهو والرئيس الفلسطيني

كهربا يدرك التعادل للزمالك أمام دجلة بخطأ أوسة القاتل .. فيديو

الرئيس البرازيلي الجديد يفجر مفاجأة بشأن إسرائيل

محمود علاء يسجل ثالث أهداف الزمالك بمرمى دجلة من ركلة جزاء .. فيديو وصور

مصطفى بكري: ترامب يعتمد على ابتزاز الأمة العربية.. فيديو

مذكرات حمدي قنديل تكشف عن تجربته الوحيدة فى مجال التمثيل

شاهد.. رسالة نارية من مصطفى بكري لمذيعي قناة الجزيرة

يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور

وزير التعليم يضع شروطًا للاستمرار في الدراسة بالمدارس الرسمية للغات

السفير المصري الجديد يقدم أوراق اعتماده فى إسرائيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 10 آلاف مواطن خلال شهر.. صور

فيديو

إليسا: سجلت حلقات ذا فويس وأنا أخضع لجلسات الإشعاع.. فيديو
حلمي النمنم: لدينا ميليشيات على فيسبوك وهم من يصنعون الأزمات
بعشرة لاعبين .. الزمالك يهزم دجلة برباعية ويغرد بصدارة الدوري .. فيديو
اليسا تحكي لأول مرة عن انتصارها على السرطان.. فيديو
ابراهيما نيداى يسجل ثانى أهداف دجلة بمرمى الزمالك من ركلة جزاء.. فيديووصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟