أهالى منطقة الفلاحة بالمرج يشتكون من تراكم القمامة

أرسل أهالى منطقة الفلاحة تحديدا شارع شهرزاد التابع لحي المرج بمحافظة القاهرة، شكوى لـ موقع صدى البلد، من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة الناتجة عن تراكم أكوام القمامة بالمكان.



وقال حمدى محمد أحد قراء صدى البلد الإخبارى، عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، إن المنطقة تعانى من تراكم أكوام القمامة، الناتج عن عدم وجود صناديق للقمامة، كما تعاني المنطقة أيضا من تكيسر بالطرق ما يعرقل حركة السير.



وأشار على محسن أحد السكان إلى أن المنطقة تعانى من انتشار الكلاب الضالة و الروئح الكريهة الناتجة عن تراكم القمامة بالمنطقة منذ اسابيع ، مطالبا المسؤولين والحي بسرعة التعامل مع الموقف والسيطرة على أكوام القمامة ووضع صناديق ورصف الطرق.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .