الكاف يعلن موعد قرعة دورى الأبطال والكونفيدرالية الإفريقية للنسخة الجديدة

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم، موعد اجراء قرعة الأدوار التمهيدية للنسخة الجديدة من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لعام 2019.



وأعلن "كاف"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن قرعة الأدوار التمهيدية للنسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية ستقام يوم 3 نوفمبر الجاري بالعاصمة المغربية، الرباط، على هامش اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد.



ويمثل الأهلي والإسماعيلي مصر في النسخة الجديدة بدوري أبطال أفريقيا، بينما يمثل الزمالك والمصري في النسخة الجديدة بكأس الكونفدرالية.



